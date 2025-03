Motten, Käfer und Schimmel als museumsreife Plagen

Die Ausstellung (Saal 21, bis 15. Juni) zeigt auch, wie der Klimawandel das Problem befeuert – in jedem Haushalt, aber auch in Museen rund um die Welt. Die Schau und die Forschungsarbeit dafür in mehreren heimischen Museen wird deshalb auch von mehreren internationalen Institutionen unterstützt. In Schönbrunn wurde bei dem Forschungsprojekt sogar eine bisher unbekannte Art entdeckt. Und zumindest hat Querner so mit dem „anthrenus querneri“ nun einen Käfer, der seinen Namen trägt.