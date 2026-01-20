Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Amdira-Youngster Savic

„Ich bin noch lange nicht am Ziel meiner Träume“

Sport
20.01.2026 10:21
Mit Österreichs U17 erreichte Savic zuletzt Historisches.
Mit Österreichs U17 erreichte Savic zuletzt Historisches.(Bild: GEPA)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Sergej Savic schrieb mit Österreichs U17 in Katar 2025 Fußball-Geschichte. Admira-Coach Thomas Silberberger zog den Verteidiger zuletzt zu den Profis hoch. „Ich möchte so oft wie möglich in den Matchkader kommen und Zweitliga-Minuten sammeln“, hofft das Talent.

0 Kommentare

„Die letzten Wochen waren sehr stressig und intensiv. Es gab aber viele tolle Momente, ich habe jeden Augenblick genossen.“ Admiras Youngster Sergej Savic eilte mit Österreichs U17-Nationalteam nach dem historischen zweiten Platz bei der WM in Katar zuletzt von Ehrung zur Ehrung.

Sergej Savic kam bei der U17-WM dreimal zum Einsatz
Sergej Savic kam bei der U17-WM dreimal zum Einsatz(Bild: GEPA)

Nächste Woche gibt’s noch eine „Audienz“ samt Auszeichnung bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen, dann sollte beim Verteidiger-Talent langsam Normalität einkehren. Ob er die jüngsten Ereignisse schon einordnen konnte? „Am Anfang nicht wirklich. Jetzt langsam wird mir klar, was wir da gemeinsam erreicht haben“, so Savic, der bei der U17-WM auf drei Einsätze kam, im Finale gegen Portugal im Finish eingewechselt wurde. „Eigentlich unfassbar, dass wir die zweitbeste Nation unseres Jahrgangs sind. Wir hatten keine Individualisten wie England, sondern eine echte Einheit.“

Admiras Youngster Savic hat sich bei den Profis voll rein.
Admiras Youngster Savic hat sich bei den Profis voll rein.(Bild: Admira Wacker)

Für den Günseldorfer ging’s nach dem Wunder von Katar gleich erfreulich weiter. Admira-Coach Thomas Silberberger beorderte ihn ja – quasi volley – zu den Profis. Beim jüngsten Test-0:3 in Graz gegen den GAK kam er eine Halbzeit lang zum Zug. Und machte dabei mit der harten Gangart des Profi-Fußballs Bekanntschaft. „Da weht schon ein anderer Wind. Ich habe fünf bis zehn Minuten gebraucht, um reinzukommen“, sieht Savic noch viel Luft nach oben. „Körperlich muss ich mit Sicherheit noch zulegen. Die Intensität ist einfach viel höher als bei den Admira Panthers oder im Nachwuchsbereich.“ 
„Dafür bin ich dankbar“
Die Routiniers greifen ihm unter die Arme. „Haudum und Malicsek haben mir bisher sehr geholfen, dafür bin ich dankbar. Ich versuche, jeden Tag zu lernen und mich zu entwickeln.“ U17-Team-Kollege Ndukwe wechselt im Sommer zu Liverpool. Was nimmt sich Savic für 2026 vor? „Ich möchte so oft wie möglich in den Matchkader kommen und Zweitliga-Minuten sammeln“, hofft der Abwehrspieler. „Ich bin noch lange nicht am Ziel meiner Träume.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
187.544 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.029 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
137.623 mal gelesen
Mehr Sport
Amdira-Youngster Savic
„Ich bin noch lange nicht am Ziel meiner Träume“
St. Pöltens Amoah
„Lass die anderen reden, wir schauen auf uns!“
Ski-Erfolgsgeschichte
Diese Kinder halten heute bei 120 Weltcupsiegen
Hattrick in Saalbach
50. Weltcup-Sieg! Aber der Jubel kannte Grenzen
Schon heiß auf Olympia
Snowboardcrosserin Zerkhold: „Hab nur Oma-Hobbies“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf