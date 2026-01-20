Für den Günseldorfer ging’s nach dem Wunder von Katar gleich erfreulich weiter. Admira-Coach Thomas Silberberger beorderte ihn ja – quasi volley – zu den Profis. Beim jüngsten Test-0:3 in Graz gegen den GAK kam er eine Halbzeit lang zum Zug. Und machte dabei mit der harten Gangart des Profi-Fußballs Bekanntschaft. „Da weht schon ein anderer Wind. Ich habe fünf bis zehn Minuten gebraucht, um reinzukommen“, sieht Savic noch viel Luft nach oben. „Körperlich muss ich mit Sicherheit noch zulegen. Die Intensität ist einfach viel höher als bei den Admira Panthers oder im Nachwuchsbereich.“

„Dafür bin ich dankbar“

Die Routiniers greifen ihm unter die Arme. „Haudum und Malicsek haben mir bisher sehr geholfen, dafür bin ich dankbar. Ich versuche, jeden Tag zu lernen und mich zu entwickeln.“ U17-Team-Kollege Ndukwe wechselt im Sommer zu Liverpool. Was nimmt sich Savic für 2026 vor? „Ich möchte so oft wie möglich in den Matchkader kommen und Zweitliga-Minuten sammeln“, hofft der Abwehrspieler. „Ich bin noch lange nicht am Ziel meiner Träume.“