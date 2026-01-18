Tauwetter sorgt für erste Eislaufsperren auf Seen

Die milden Temperaturen der vergangenen Tage haben den Eisdecken zugesetzt. Nicht nur der Eislaufverein Wörthersee war gezwungen seine Eisflächen zu sperren.
Das Eislaufvergnügen auf Hörzendorfersee und Aichwaldsee muss pausieren. Die milderen Temperaturen unter Tag haben den Flächen zugesetzt. Das Eis hat zu „schwitzen“ begonnen. Man hofft, dass nach einer kalten Nacht der Eislaufbetrieb am Montag wieder auf beiden Seen fortgesetzt werden kann.
Der Eislaufplatz Radlerstop in St. Veit muss ebenfalls heute, Sonntag, geschlossen bleiben. Bis auf weiteres sind auch die Eisflächen am Flatschacher See sowie am Moser-Teich in Glanhofen gesperrt.
Die geplante Freigabe des Kreuzberglteiches musste Samstag aufgrund des Tauwetters verschoben werden. „Das Eis ist durch die plötzlich höheren Temperaturen zu weich geworden. Es besteht Einbruch- und Sturzgefahr“, so Klagenfurts Sportamtsleiter Mario Polak. Das werde in den kommenden Tagen weiter überprüft. Man hofft auf frostige Temperaturen. Der Lendkanal ist weiterhin gesperrt – es besteht hier Einbruchgefahr!
Die erhoffte Abkühlung soll schon in der Nacht auf Montag vonstattengehen. Die Temperaturen in der kommenden Woche wieder frostig. Die Tiefstwerte werden in der Nacht um etwa minus zehn Grad liegen. Unter Tag wird ab Dienstag nur mehr um die 0 Grad haben.
