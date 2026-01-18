Tauwetter sorgt für erste Eislaufsperren auf Seen

Die geplante Freigabe des Kreuzberglteiches musste Samstag aufgrund des Tauwetters verschoben werden. „Das Eis ist durch die plötzlich höheren Temperaturen zu weich geworden. Es besteht Einbruch- und Sturzgefahr“, so Klagenfurts Sportamtsleiter Mario Polak. Das werde in den kommenden Tagen weiter überprüft. Man hofft auf frostige Temperaturen. Der Lendkanal ist weiterhin gesperrt – es besteht hier Einbruchgefahr!