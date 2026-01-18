Vorteilswelt
After an avalanche

Mountain rescuer: “Should we resuscitate or dig?”

18.01.2026 20:00
The Alpine police flew to the scene of the accident on Sunday.
The Alpine police flew to the scene of the accident on Sunday.
Porträt von Heidi Geyer
Von Heidi Geyer

The "Krone" newspaper was on site after the avalanche accident in the Großarl Valley. The mountain rescuers' accounts of the operation are harrowing. Ironically, it was a group from the Alpine Club that was buried. Now the task is to clarify how the disaster could have happened – while not far from the scene of the accident, ski tourers are already back on the slopes ...

On Sunday, there is no sign in the valley of the tragedy that unfolded on Saturday in the Großarl Valley. Four people lost their lives in an avalanche accident there. According to current findings, a snow slab was triggered by winter sports enthusiasts near the Finsterkopf. Ironically, it hit a guided group from the Alpine Club who were taking part in a training course.

