Johannes Lamparter bei Oftebro-Doppelsieg Vierter

Die norwegischen Brüder Jens Luraas und Einar Luuras Oftebro haben am Sonntag den Weltcup der Nordischen Kombinierer in Oberhof dominiert. Das Duo setzte sich kurz nach der Hälfte des 10 km-Langlaufs vom Feld ab, danach ließ Jens Luuras auch seinen Bruder stehen und holte sich überlegen so wie am Vortag den Sieg. Hinter dem Deutschen Julian Schmid kam Johannes Lamparter als Vierter ins Ziel. Im Frauen-Bewerb setzte die Norwegerin Ida Marie Hagen ihre Siegesserie fort.