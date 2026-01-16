Bayerns Sacha Boey in Berlin zum Rapport gerufen

Noch bevor er mit seiner Magen-Darm-Erkrankung außer Gefecht gesetzt wurde, soll Sacha Boey beim FC Bayern für Wirbel gesorgt haben. Beim Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin habe sich der Rechtsverteidiger im November nicht so verhalten, wie sich das Trainer Vincent Kompany erwartet, heißt es im „Bild“-Podcast „Bayern Insider“.
Wie Redakteur Tobias Altschäffl erklärt, sei Boey im Anschluss an das 2:2 gegen Union Berlin zum Rapport gerufen worden: „Es war ein Vorfall am 8. November bei Union Berlin, als die Siegesserie der Bayern gerissen ist. Boey sollte eingewechselt werden, hat sich warmgemacht. Und es gibt so eine Regel ‘Be Ready‘ von Kompany. Er möchte, dass du mit Schienbeinschonern, Schuhen, Tapes fix und fertig bist. Und Boey fiel da aus der Reihe. Er sollte bei dem Spiel bei Union Berlin eingewechselt werden, hatte aber die Schuhe noch nicht zu, die Schienbeinschützer nicht drin – dann ließ ihn Kompany draußen.“
„Spricht sich herum“
In einem Vieraugengespräch habe der Trainer Boey dann erklärt, dass das nicht in Ordnung gewesen sei. „Er hat ihm richtig Feuer gegeben. Kompany macht es bewusst nicht vor der Mannschaft, weil er einen Spieler nicht bloßstellen will. Trotzdem ist so eine Mannschaft ja auch ein Organismus, wo sich so etwas rumspricht. Das haben die anderen dann mitbekommen und es war allen klar: Da sollten wir aufpassen.“
Eine Chance, es besser zu machen, bekam Boey seither nicht, er fehlt seit zwei Monaten mit ernsthaften Magen-Darm-Beschwerden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.