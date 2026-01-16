Bayerns Sacha Boey in Berlin zum Rapport gerufen

Wie Redakteur Tobias Altschäffl erklärt, sei Boey im Anschluss an das 2:2 gegen Union Berlin zum Rapport gerufen worden: „Es war ein Vorfall am 8. November bei Union Berlin, als die Siegesserie der Bayern gerissen ist. Boey sollte eingewechselt werden, hat sich warmgemacht. Und es gibt so eine Regel ‘Be Ready‘ von Kompany. Er möchte, dass du mit Schienbeinschonern, Schuhen, Tapes fix und fertig bist. Und Boey fiel da aus der Reihe. Er sollte bei dem Spiel bei Union Berlin eingewechselt werden, hatte aber die Schuhe noch nicht zu, die Schienbeinschützer nicht drin – dann ließ ihn Kompany draußen.“