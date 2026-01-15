Klopp und Real: Gibt‘s doch eine kleine Chance?

Trotz seines Dementis könnte es eventuell doch eine kleine Chance geben, dass Jürgen Klopp für Real Madrid auf die Trainerbank zurückkehrt.
Wie Sky berichtet, ist die Tür für einen spektakulären Trainerwechsel zumindest einen Spalt offen. Demnach könne sich Klopp durchaus vorstellen, seinen aktuellen Posten im Red-Bull-Kosmos an den Nagel zu hängen und im kommenden Sommer wieder als Cheftrainer einzusteigen, wenn Real Madrid konkret anklopft und ein Angebot vorlegt.
Der frühere Erfolgscoach von Borussia Dortmund und Liverpool soll „ernsthaft“ über ein Comeback nachdenken. Neben den „Königlichen“ gebe es nur noch eine weitere Aufgabe, die Klopp reizen würde: die deutsche Nationalmannschaft. Gleichzeitig wird jedoch betont, dass für Klopp alles zusammenpassen müsse. Sportliches Konzept, Einflussmöglichkeiten und Timing seien entscheidend. Ein sofortiger Schritt gilt als unwahrscheinlich, mit Blick auf den Sommer 2026 müsse man die Situation aber genau beobachten, heißt es.
„Hat in mir nichts ausgelöst“
Im Rahmen der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ bei ServusTV dementierte Klopp noch etwaige Berichte und Spekulationen. „Das hat mit mir gar nichts zu tun und hat in mir auch nichts ausgelöst. Der Trainermarkt wird durchgemischt und es ist nicht schlimm, das Ganze mal aus der Beobachterrolle mitzubekommen und nicht darüber nachzudenken, was das für einen selbst bedeuten könnte, weil man da, wo man ist, am richtigen Ort ist.“
Ob diese Haltung weiterhin Bestand hat, wenn Real Madrid ein (unmoralisches) Angebot macht? ...
