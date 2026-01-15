Klopp und Real: Gibt‘s doch eine kleine Chance?

„Hat in mir nichts ausgelöst“

Im Rahmen der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ bei ServusTV dementierte Klopp noch etwaige Berichte und Spekulationen. „Das hat mit mir gar nichts zu tun und hat in mir auch nichts ausgelöst. Der Trainermarkt wird durchgemischt und es ist nicht schlimm, das Ganze mal aus der Beobachterrolle mitzubekommen und nicht darüber nachzudenken, was das für einen selbst bedeuten könnte, weil man da, wo man ist, am richtigen Ort ist.“