Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Es ist nicht schlimm“

Wechsel zu Real? Deutliche Worte von Jürgen Klopp

Fußball International
13.01.2026 12:13
Jürgen Klopp äußert sich zu den Real-Madrid-Gerüchten.
Jürgen Klopp äußert sich zu den Real-Madrid-Gerüchten.(Bild: Krone KREATIV/ServusTV / Johannes Jank, Real Madrid)

Nach dem Aus von Xabi Alono bei Real Madrid wird unter anderem Jürgen Klopp mit dem Cheftrainer-Posten in der spanischen Hauptstadt in Verbindung gebracht. Mit deutlichen Worten nimmt sich der Deutsche jedoch gleich selbst aus dem Rennen.

0 Kommentare

„Das hat mit mir gar nichts zu tun und hat in mir auch nichts ausgelöst. Der Trainermarkt wird durchgemischt und es ist nicht schlimm, das Ganze mal aus der Beobachterrolle mitzubekommen und nicht darüber nachzudenken, was das für einen selbst bedeuten könnte, weil man da, wo man ist, am richtigen Ort ist“, sagt Klopp, seit einem Jahr Head of Global Soccer bei Red Bull, im Rahmen der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ bei ServusTV.

Trennung nach Niederlage im Supercup-Finale
Am Montag musste Alonso nach etwas mehr als einem halben Jahr bei Real Madrid seinen Posten räumen. An seiner alten Wirkungsstätte konnte der 44-Jährige nicht an seine Arbeit in Deutschland – mit Leverkusen holte er 2024 das Double – anschließen. In der Liga liegt Real vier Punkte hinter Barcelona auf Rang zwei. In der Champions League sind die Madrilenen nur Siebenter, es droht der Gang ins Play-off.

Lesen Sie auch:
Jürgen Klopp hat sich auch über ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick geäußert. 
„Stock in Speichen“
Klopp verrät: Rangnick? „Der hat Riesenspaß dran!“
13.01.2026
Paukenschlag!
Real Madrid feuert Trainer Xabi Alonso
12.01.2026
Legende war sauer
Klopp: Helene Fischer „fast von der Bühne geholt“
12.01.2026

Am Sonntag setzte es zudem im spanischen Supercup-Finale gegen Barcelona eine 2:3-Niederlage. Mit dem 42-jährigen Alvaro Arbeloa übernimmt ein weiterer ehemaliger Real-Profi den Posten. Fraglich ist jedoch, ob Arbeloa eine langfristige Lösung ist, deshalb wird auch immer wieder der Name von Klopp ins Spiel gebracht.

Alvaro Arbeloa
Alvaro Arbeloa(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Klopp spricht von „Zeichen“
„Es ist ein Zeichen, dass dort nicht alles zu 100 Prozent richtig ist, wenn Xabi Alonso, der über zwei Jahre in Leverkusen gezeigt hat, welch überragendes Trainertalent er ist, ein halbes Jahr später bei Real Madrid gehen muss“, meint Klopp. „Wenn du nach einer Legende und einem unglaublich guten Trainer wie Carlo Ancelotti, der eine ganz bestimmte Art hatte, seine Fußballmannschaften zu trainieren, dorthin kommst und versuchst, neue Regeln einzubauen, hat sich das jetzt als zu schwierig dargestellt. Tut mir wirklich leid für ihn, denn ich halte ihn für einen großartigen Trainer.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Jürgen KloppXabi Alonso
BarcelonaLeverkusen
Real MadridServusTV
Red Bull
Supercup
Sport
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
Glasner hoch im Kurs
Manchester United trifft eine Trainer-Entscheidung
„Es ist nicht schlimm“
Wechsel zu Real? Deutliche Worte von Jürgen Klopp
Vorwürfe gegen Ex-Klub
Schwuler Fußballer: „Durfte nicht am Platz stehen“
Neue Chance bei Real!
Was bedeutet das Alonso-Beben für David Alaba?
„Stock in Speichen“
Klopp verrät: Rangnick? „Der hat Riesenspaß dran!“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine