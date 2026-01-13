Wechsel zu Real? Deutliche Worte von Jürgen Klopp

Klopp spricht von „Zeichen“

„Es ist ein Zeichen, dass dort nicht alles zu 100 Prozent richtig ist, wenn Xabi Alonso, der über zwei Jahre in Leverkusen gezeigt hat, welch überragendes Trainertalent er ist, ein halbes Jahr später bei Real Madrid gehen muss“, meint Klopp. „Wenn du nach einer Legende und einem unglaublich guten Trainer wie Carlo Ancelotti, der eine ganz bestimmte Art hatte, seine Fußballmannschaften zu trainieren, dorthin kommst und versuchst, neue Regeln einzubauen, hat sich das jetzt als zu schwierig dargestellt. Tut mir wirklich leid für ihn, denn ich halte ihn für einen großartigen Trainer.“