Olympia: ÖRV gibt erste drei Schlitten für bekannt

Wintersport
13.01.2026 11:47
Lisa Schulte
Lisa Schulte(Bild: EPA/TOMS KALNINS)

Der österreichische Rodel-Verband (ÖRV) hat am Dienstag die ersten drei Schlitten für die Olympischen Spiele von 6. bis 22. Februar in Mailand/Cortina d‘Ampezzo bekannt gegeben. 

Lisa Schulte, Jonas Müller und die Doppelsitzer Selina Egle/Lara Kipp haben dank ihrer Leistungen in der internen Olympia-Qualifikation ihr Ticket sicher und werden dem Österreichischen Olympischen Komitee zur Nominierung vorgeschlagen. Alle drei Schlitten zählen in Cortina zu den Medaillenkandidaten.

Der ÖRV wird das Olympia-Kontingent von je drei Einsitzern, zwei Männer-Doppelsitzern und einem Frauen-Doppelsitzer ausschöpfen. Die weiteren Plätze in den Einsitzer-Bewerben dürften wohl an die zweifache Saisonsiegerin Hannah Prock und Dorothea Schwarz bzw. an Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl gehen. David Gleirscher, Olympiasieger 2018, droht die Zuschauerrolle. Schwierig wird die Entscheidung bei den Männer-Doppelsitzern. Thomas Steu/Wolfgang Kindl sind in der Pole Position, Juri Gatt/Riccardo Schöpf und Yannick Müller/Armin Frauscher hoffen ebenfalls.

Porträt von krone Sport
krone Sport
