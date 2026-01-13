„Habe tödlichen Sturz nicht aus Kopf bekommen“

Der Tiroler erzählt: „Bei Gernot war ich nicht vor Ort mit dabei. Mit Peter war ich in Zauchensee bei einem Rennen gemeinsam auf dem Podest gestanden, ehe er kurz danach beim Freifahren den tödlichen Unfall hatte. Als Trainer war ich dabei, als der französische Skifahrer David Poisson 2017 in Nakiska gestorben ist. Die Schweizer Teamärztin war als eine der Ersten an der Unglücksstelle.“

„Wissen, dass es eine Risikosportart ist“

Der 53-Jährige betont: „Natürlich kommen immer wieder einmal Gedanken an diese Unglücke. Aber ich habe es schon lange verarbeitet. Wir wissen, dass es eine Risikosportart ist, versuchen mit aller Kraft einen so sicheren Rahmen wie möglich zu gestalten.“ Seinen Trainerjob liebt Widauer: „Ich mache das jetzt schon sehr lange und habe immer noch unheimlich viel Spaß dabei. Ich bin auch nach einer langen Saison nicht müde. Die Arbeit fühlt sich für mich bei allem Aufwand nicht anstrengend an.“