So hoch fällt das Plus für die Kinos in Tirol aus

„Man tut alles dafür, damit das nicht passiert“
Egger im Interview:
Totgesagte leben länger. Dieses Sprichwort trifft auf die Kinos in Tirol definitiv zu. Im Vorjahr konnten sie trotz der Teuerungswelle ein deutliches Plus erzielen. Auch heuer wird wieder mit vollen Sälen gerechnet.
Es wurde immer wieder totgesagt, doch bekanntlich leben Totgesagte länger. Die zahlreichen Streaminganbieter, die es mittlerweile gibt, können dem Kino nicht die Schneid abkaufen. Das beweisen die Zahlen zum Vorjahr, die Alexander Wurzenrainer, Fachgruppenobmann der Tiroler Kinos in der Wirtschaftskammer, und Fachgruppengeschäftsführer Fabian Kathrein am Donnerstag präsentierten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.