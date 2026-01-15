So hoch fällt das Plus für die Kinos in Tirol aus

Es wurde immer wieder totgesagt, doch bekanntlich leben Totgesagte länger. Die zahlreichen Streaminganbieter, die es mittlerweile gibt, können dem Kino nicht die Schneid abkaufen. Das beweisen die Zahlen zum Vorjahr, die Alexander Wurzenrainer, Fachgruppenobmann der Tiroler Kinos in der Wirtschaftskammer, und Fachgruppengeschäftsführer Fabian Kathrein am Donnerstag präsentierten.