Clear signal from Vienna
Setback for Kern: Ludwig backs Babler
Vienna's mayor, Michael Ludwig, has clearly rejected a change at the top of the federal SPÖ. The Vienna regional organization has always been a "very loyal part of the overall party" and has supported the respective federal party leaders, the powerful red politician explained on Thursday evening on "Wien heute."
When asked about former party leader Christian Kern's alleged interest in returning to his old job, Ludwig was dismissive.
Kern has repeatedly stated in many interviews that he takes his role in the private sector very seriously and does not want to return to politics: "I assume that this will remain the case." Therefore, he does not see this as an important issue.
Babler nominated as sole candidate
Babler wasnominatedby the executive committeeasthesole candidatefor the chairmanship at the party conference. However, the federal party recently announced that this committee could nominate another candidate in accordance with the party's statutes. However, this is not expected to happen. Without the support of the Vienna party and the trade unions, Kern's candidacy is considered very unlikely.
According to reports, some regional organizations are in favor of a change at the top. This is because, under normal circumstances, the party conference would be the last opportunity to make a change in the leadership of the federal party before the important state elections in 2027 and 2028. The term of office of the federal party chairman is three years. The discussion has arisen mainly in view of the Social Democrats' moderate poll ratings.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
