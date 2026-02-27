Post greift wieder an: „Beide Titel sind das Ziel“

Am Wochenende gibt’s im ÖVV-Cup die erste Chance, treffen seine Damen am Freitag (13.30) zum Start des Final-Fours in Amstetten auf Salzburg. „Wir wollen die Leistung vom Liga-Grunddurchgang, wo wir zum Abschluss gerade mit 3:0 gegen sie gewonnen haben, wiederholen und ins Finale.“ Dort würde am Samstag wohl Linz warten (im Halbfinale gegen Trofaiach/Eisenerz). Hanzl: „Die Steelvolleys sind die mit Abstand stärkste Mannschaft, haben sehr gute Legionärinnen und mit Lucia Herdova die wohl beste Angreiferin hierzulande. Sie sind schwer zu bespielen und zu verteidigen.“