Trauermarsch: „Darf nicht in Hass umschlagen“

„Mitten ins Herz getroffen“

Es handelt sich um den ersten offiziellen Trauermarsch seit der Solidarisierung mit den Opfern im Ukraine-Krieg, die Anwesenden tragen ihre Kerzenlichter durch die Stadt und erhellen damit den kalten Abend. „Erst passiert so etwas in den Großstädten, dann in Wien und nun in Villach. Was passiert ist, hat uns mitten ins Herz getroffen, ich bin nachdenklich“, versucht auch Stadtchef Christian Scheider Worte zu finden: „Es ist ein schlimmes Gefühl und höchst an der Zeit für die Bundesregierung, das Problem an der Wurzel zu packen.“ Niemand dürfe das Gefühl bekommen, dass so ein Terrorakt zur Gewohnheit würde.