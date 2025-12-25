The big interview
How does it feel to almost die twelve times?
After suffering a heart attack on duty, "Krone" reporter Christian Schulter (56) was resuscitated twelve times. And survived. In this interview, he talks about guardian angels and feelings of guilt, sleepless nights and his hard fight back to life.
Thursday, November 28, 2024: A trampoline park opens in Oberwart on this day. Christian takes photos and videos for the Burgenland "Krone" newspaper and is one of the first to jump there. A photo shows him laughing and having fun. Suddenly he falls. He feels funny and wants to get home quickly. Then it happens in the car. A posterior wall infarction. During the interview, almost 400 days later, he has to slip into an unfamiliar role. Normally, Christian is the one who reports. Today we are reporting on him.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.