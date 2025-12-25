How does it feel to almost die twelve times?

Thursday, November 28, 2024: A trampoline park opens in Oberwart on this day. Christian takes photos and videos for the Burgenland "Krone" newspaper and is one of the first to jump there. A photo shows him laughing and having fun. Suddenly he falls. He feels funny and wants to get home quickly. Then it happens in the car. A posterior wall infarction. During the interview, almost 400 days later, he has to slip into an unfamiliar role. Normally, Christian is the one who reports. Today we are reporting on him.