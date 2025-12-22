Vorteilswelt
Billionaire Firtash

Payday for oligarch: Justice transfers millions!

Nachrichten
22.12.2025 20:00
The Ukrainian gas oligarch Dmytro Firtash can look forward to a windfall.
The Ukrainian gas oligarch Dmytro Firtash can look forward to a windfall.

Christmas present for Ukraine billionaire Dmytro Firtash: after almost twelve years, the court has to pay back his record bail of 125 million euros. Krone+ knows what's behind it.

The legal tug-of-war between the big USA and little Austria over the extradition of the dazzling Ukrainian gas billionaire Dmytro Firtash dragged on for almost twelve years. A brief flashback:

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Loading
