Dumped cold!

No more room for long-standing AKH patients

16.12.2025 05:45
Dieter N. would like to continue his follow-up treatment at Vienna General Hospital, but the ...
Dieter N. would like to continue his follow-up treatment at Vienna General Hospital, but the hospital has now unexpectedly referred him to Lower Austria.

A patient from Brunn am Gebirge feels like he is looking for a place to stay. After years of good care at Vienna General Hospital, he has now had to look for a new hospital in Lower Austria for follow-up treatment. 

55-year-old Dieter N. from Brunn am Gebirge in the district of Mödling has already endured a long ordeal. Problems with his vocal cords led him to the General Hospital (AKH) in Vienna. Numerous operations followed, including one on his tongue and throat, as he had also been diagnosed with cancer.

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
