Früher als üblich: Die Grippe-Welle hat begonnen

Unterschiede zwischen Influenza, Covid-19 und Erkältung

Typisch für eine Influenza-Infektion ist ein plötzliches Auftreten der Symptome im Vergleich zu Covid-19 oder einer Erkältung, wo sich diese eher schleichend mit steigender Intensität entwickeln. Möglich sind unter anderem hohes Fieber, ein schweres Erschöpfungsgefühl mit Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und Husten. Bei einem schweren Verlauf besteht das Risiko, eine Lungenentzündung oder einen Herzinfarkt zu bekommen.