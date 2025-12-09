Horror-Bilanz! Krisen-Klub steigt zu 98 Prozent ab

Nach 15 Spieltagen haben die „Wolves“ lediglich zwei Zähler auf dem Konto. Der Supercomputer von „Opta“ hat berechnet, dass der Klub von Sasa Kalajdzic, der aktuell an den LASK verliehen ist, mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp über 98 Prozent am Ende der Saison unter den letzten drei landen wird. Schon jetzt hat man 13 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.