Fans sind fassungslos

Horror-Bilanz! Krisen-Klub steigt zu 98 Prozent ab

Premier League
09.12.2025 14:34
Auch gegen Manchester United gab’s für die Wolverhampton Wanderers nichts zu holen.
Auch gegen Manchester United gab’s für die Wolverhampton Wanderers nichts zu holen.(Bild: AP/Nick Potts)

Fassungslosigkeit in den Gesichtern der Spieler, auch die Fans haben genug gesehen. Mit der 1:4-Pleite am Montagabend gegen Manchester United geht der Negativlauf von den Wolverhampton Wanderers in der Premier League weiter. Es ist zwar erst Dezember, aber der Krisen-Klub ist schon so gut wie abgestiegen.

Wütende Proteste vor dem Molineux Stadium – die Fans der Wolverhampton Wanderers rechneten vor dem Duell mit Manchester United mit den Klubbesitzern ab. Einige von ihnen kamen erst rund eine Viertelstunde nach Anpfiff ins Stadion. Die Folge eines katastrophalen Saisonstarts.

Nach 15 Spieltagen haben die „Wolves“ lediglich zwei Zähler auf dem Konto. Der Supercomputer von „Opta“ hat berechnet, dass der Klub von Sasa Kalajdzic, der aktuell an den LASK verliehen ist, mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp über 98 Prozent am Ende der Saison unter den letzten drei landen wird. Schon jetzt hat man 13 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Negativrekord eingestellt
Das 1:4 gegen Manchester war die achte Pleite in Folge – damit hat der Krisen-Klub seine längste Niederlagenserie in der Ligageschichte eingestellt. Nach dem Schlusspfiff gab’s ein Pfeifkonzert der Fans.

Lesen Sie auch:
Jubel bei Manchester United
4:1 gegen die „Wolves“
United lässt gegen Schlusslicht nichts anbrennen
08.12.2025

„Ich verstehe die Frustration. Ich werde den Fans nicht vorschreiben, was sie zu tun haben. Ich würde mir wünschen, dass sie die Spieler unterstützen, aber sie müssen im Gegenzug Einsatz und Engagement sehen“, meinte Trainer Rob Edwards, der Mitte November die Nachfolge von Vitor Pereira angetreten hatte.

Rob Edwards
Rob Edwards(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

Schlechtester Klub der Geschichte?
Am Samstag wartet das Auswärtsspiel bei Tabellenführer Arsenal. Die „Wolves“ könnten übrigens als schlechtestes Team in die Geschichte der Premier League eingehen. Derzeit hat Derby County den Negativrekord inne: Die Saison 2007/08 beendete man mit elf Punkten.

Porträt von Mario Drexler
Mario Drexler
