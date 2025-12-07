Zwei Zusteller retten Weihnachten von Favoritnerin

„Ich war sprachlos“

Gegen 18 Uhr abends kam schließlich der erlösende Anruf. „Der Postbote hat das Kuvert gefunden und mir sogar angeboten, es zu mir nach Hause zu bringen“, so G. „Mir ist ein Stein von Herzen gefallen.“ Kurze Zeit später steht Patrick Osoinik vor ihrer Tür. „Ich war sprachlos“, berichtet die Wienerin unter Tränen. Sie habe kaum ein Wort herausgebracht, wollte dem Zusteller aber eine kleine Aufmerksamkeit schenken, die er aber nicht annahm.