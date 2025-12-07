Wie 99ers-Trainer Lacroix im Hurrikan stark blieb

„Ich muss als Vorbild vorangehen“, sagt 99ers-Trainer Dan Lacroix. Der Kanadier sprach vor dem Eishockey-Kracher am Sonntag gegen den KAC mit der „Krone“ über sein Leben als Nomade, die Liebe zu Kunst und Fotografie, warum er sich Handwerker-Tipps von YouTube holt und welche Beziehung er zu Klagenfurt-Coach Kirk Furey hat.