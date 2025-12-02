Opfern von Sexualstraftätern eine Stimme geben

Beim sexuellen Missbrauch verharren Betroffene aus Scham oft in Verschwiegenheit. Ihnen zu helfen, hat sich Ermittlerin Carmen Palmetzhofer vom Landeskriminalamt NÖ zur Aufgabe gemacht.
Tagtäglich blickt sie in die Abgründe menschlicher Seelen. Und sieht sich mit deren abscheulichen Taten konfrontiert. Vor allem aber auch mit dem Leid der Opfer. Denn Carmen Palmetzhofer legt Sexualstraftätern das Handwerk. Und das seit mittlerweile 18 Jahren. Ein Job, bei dem sie an ihre Grenzen geht. Denn die meisten Opfer sind Kinder und Jugendliche. „Sie zu schützen und ihnen zu helfen, ist der Antrieb für meine Arbeit. Für ein besseres Leben in der Zukunft“, erklärt Palmetzhofer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.