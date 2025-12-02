Opfern von Sexualstraftätern eine Stimme geben

Tagtäglich blickt sie in die Abgründe menschlicher Seelen. Und sieht sich mit deren abscheulichen Taten konfrontiert. Vor allem aber auch mit dem Leid der Opfer. Denn Carmen Palmetzhofer legt Sexualstraftätern das Handwerk. Und das seit mittlerweile 18 Jahren. Ein Job, bei dem sie an ihre Grenzen geht. Denn die meisten Opfer sind Kinder und Jugendliche. „Sie zu schützen und ihnen zu helfen, ist der Antrieb für meine Arbeit. Für ein besseres Leben in der Zukunft“, erklärt Palmetzhofer.