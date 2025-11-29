Langlauf: Benjamin Moser Sprint-Zehnter in Ruka!

Zum Auftakt der Langlauf-Weltcup-Saison haben am Samstag in Ruka auch die Sprinter ihre ersten Rennen absolviert. Mit dem Tiroler Benjamin Moser schaffte es ein Österreicher ins Halbfinale und in der Folge als Zehnter in die Top-Ten!
Michael Föttinger und Erik Engel landeten auf den Rängen 20 und 24. Lukas Mrkonjic, Tobias Ganner und Magdalena Scherz verpassten hingegen die Qualifikation für die Final-Läufe.
„Richtig cool und absolut nicht selbstverständlich!“
Der 28-jährige Moser kämpfte im Semifinale bis zum letzten Meter und verpasste als Fünfter seines Heats den Final-Einzug. „Mein großes Ziel sind zwar die Top-6, aber mit einem Top-10-Ergebnis in die neue Saison zu starten, ist richtig cool und absolut nicht selbstverständlich“, so Moser.
Der Sieg ging wieder einmal an den Norweger Johannes Hösflot Kläbo, der einen norwegischen Dreifach-Sieg anführte. Bei den Damen gewann mit Kristine Stavaas Skistad ebenfalls eine Norwegerin.
