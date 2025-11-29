Langlauf: Benjamin Moser Sprint-Zehnter in Ruka!

„Richtig cool und absolut nicht selbstverständlich!“

Der 28-jährige Moser kämpfte im Semifinale bis zum letzten Meter und verpasste als Fünfter seines Heats den Final-Einzug. „Mein großes Ziel sind zwar die Top-6, aber mit einem Top-10-Ergebnis in die neue Saison zu starten, ist richtig cool und absolut nicht selbstverständlich“, so Moser.