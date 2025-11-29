Brennsteiner-Sieg: Odermatt bekommt Herzerl-Augen

Brennsteiner als Drucklöser

Die ÖSV-Männer, die in der Vorsaison 35 Rennen lang auf den erlösenden ersten Sieg warten mussten, rüsteten sich in Colorado für eine abendliche Party. „Heute feiern wir den Brandy ab“, kündigte der viertplatzierte Marco Schwarz an. „Es nimmt natürlich Druck und macht auch jedem Spaß, wenn man sieht, dass das Skifahren da ist“, sagte Marko Pfeifer über den Saisonstart seiner Mannschaft. Der ÖSV-Cheftrainer empfand „unglaubliche Freude“ für Brennsteiner, „wenn man weiß, wie oft er schon unglaublich nahe an einem Sieg oder einer Medaille dran war“.