Nach Happel-Verbot kam „Bild“ mit dem Helikopter!

Heute wäre „Wödmasta“ Ernst Happel 100 Jahre alt geworden! Zum Geburtstag des Trainers mit gleich 17 Titeln Erinnerungen an seine Tirol-Zeit – in der er auch eine gemeinsame Taxifahrt ablehnte.
„Geh sch..., Fraisl!“ Zugegeben: Es hätte schönere Zitate des „Wödmastas“ gegeben. Aber es waren im Frühjahr 1988 eben die letzten Worte, die der große Ernst Happel an den damals noch viel jüngeren Autor direkt gerichtet hatte. Und heute kann man es zugeben: Es war nicht unverdient. Die formulierte Kritik am großen Trainer war heftig gewesen. Wenn auch der Situation entsprechend: Die Millionentruppe des FC Tirol war nur auf Rang 5, das Cupfinale (in zwei Spielen) gegen Zweitligist Krems verloren. Der große Happel, 1987 vom Swarovski-Konzern für das damals sagenhafte Monatsgehalt von 500.000 Schilling vom HSV geholt, stand vor dem Scheitern. Und hatte Swarovski-Boss Gernot Langes auch schon angeboten, hinzuschmeißen. Doch Langes lehnte ab, der Journalist kritisierte – und hörte „Geh ...“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.