Haubenköchin verzauberte Gästeschar in New York

Bei den 53. International Emmy Awards in New York eindrucksvoll aufgekocht hat kürzlich die Tirolerin Viktoria Fahringer (27). Der „Krone“ verrät sie einige spannende Details – zum Beispiel ein Rezept sowie welche Stars und Sternchen sie bereits getroffen hat.
Diese Verleihung ist eine der bedeutendsten Plattformen für globale Fernsehproduktionen. An drei Tagen fanden in New York mehrere Events statt. Der Tirolerin Viktoria Fahringer (27) wurde – wie berichtet – die Ehre zuteil, ihre Kochkünste beim Auftakt, dem „Opening Cocktail“, im berühmten Rockefeller Center unter Beweis zu stellen. Wie ist es ihr ergangen?
