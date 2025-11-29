Haubenköchin verzauberte Gästeschar in New York

Diese Verleihung ist eine der bedeutendsten Plattformen für globale Fernsehproduktionen. An drei Tagen fanden in New York mehrere Events statt. Der Tirolerin Viktoria Fahringer (27) wurde – wie berichtet – die Ehre zuteil, ihre Kochkünste beim Auftakt, dem „Opening Cocktail“, im berühmten Rockefeller Center unter Beweis zu stellen. Wie ist es ihr ergangen?