Rotes „Stehaufmanderl“ hat jetzt Lunte gerochen

Ein echtes Stehaufmanderl! Als solches darf man Martin Kreuzriegler ohne weiteres bezeichnen. Denn schon der Start seiner Zeit beim GAK stand unter keinem guten Stern. „Vor dem ersten Bundesligaspiel hab ich mich gleich an der Schulter verletzt“, denkt der Verteidiger zurück. „Danach waren wir voll im Eck, hab ich mal mehr, mal weniger gespielt. Da musste ich mich wieder in die Mannschaft reinkämpfen.“