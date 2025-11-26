Hier ist Violett schon an Europas Spitze

Am Samstag geht‘s für die Austria daheim gegen WSG Tirol, da soll der nächste Step in Richtung Spitzenfeld folgen. Als top gilt die Generali-Arena im Bereich Digitalisierung. Die violette Heimstätte ist das erste Stadion in Europa, das vollständig mit dem neuesten WLAN-Standard ausgerüstet wurde.
Stadionerlebnisse posten, selbst nach Videos oder Infos schauen – die wachsende Nachfrage an Angeboten im „Netz“ hat den Datenverbrauch weltweit exponentiell ansteigen lassen. Dafür braucht es die passende Infrastruktur. Besonders dann, wenn viele Menschen gleichzeitig online sein wollen.
Das weiß auch Austria-Vorstand Harald Zagiczek. „Ein Fußballverein sollte heutzutage einerseits dafür sorgen, dass die Fans im Stadion und zuhause das bestmögliche Sporterlebnis haben. Andererseits aber vor allem auch dafür, dass während der Spiele die vielen digitalisierten Prozesse wie Ticketing oder bargeldloses Bezahlen reibungslos funktionieren“, betont er. „Um das alles sicherzustellen, braucht ein Stadion ein belastbares WLAN-Netzwerk, das auch bei maximaler Auslastung alle Services abdecken kann.“
Die Generali-Arena hat nun das beste in ganz Europa. Mit Technologiepartner Huawei und der Medialine AG installierten die Veilchen die violette Arena vollständig mit WiFi-7, dem modernsten WLAN-Standard. Dafür wurden hunderte Access Points im Stadion verbaut. „Es ist das erste in ganz Europa, dessen Netzwerk vollständig mit WiFi-7-Technologie betrieben wird“, sagt Michael Nowak, Sprecher von Huawei Austria. „Ein Meilenstein und Vorzeigeprojekt in Sachen Digitalisierung.“
Für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts sorgte die Medialine AG. „Die aktuelle Lösung schafft eine Infrastruktur, die selbst unter Spitzenlasten höchste Stabilität und Geschwindigkeit bietet“, so Medialine-Vorstand Markus Löschnigg. „Das System ermöglicht Anwendungen, die mit älteren Standards schlicht nicht machbar wären.“ Im gesamten Stadion gibt‘s mehrere hundert Huawei „AirEngine“ Access Points und „CloudEngine“ Multi-Giga-Switches, um WiFi-7 zu ermöglichen.
Stärkung des Fan-Erlebnisses
Für Johannes Dobretsberger, Head of Marketing bei der Austria, gilt in einer Phase, in der die violetten Zuschauerzahlen steigen und digitale Services immer wichtiger werden: „Der vollständige WiFi-7-Ausbau der Generali-Arena und die neue Infrastruktur ermöglichen stabile Abläufe bei vollem Haus und stärken unser digitales Fan-Erlebnis.“
