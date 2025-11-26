Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Austria digital top

Hier ist Violett schon an Europas Spitze

Sport
26.11.2025 11:50
Die Generali-Arena ist bei der Digitalisierung an Europas Spitze.
Die Generali-Arena ist bei der Digitalisierung an Europas Spitze.(Bild: GEPA)

Am Samstag geht‘s für die Austria daheim gegen WSG Tirol, da soll der nächste Step in Richtung Spitzenfeld folgen. Als top gilt die Generali-Arena im Bereich Digitalisierung. Die violette Heimstätte ist das erste Stadion in Europa, das vollständig mit dem neuesten WLAN-Standard ausgerüstet wurde.

0 Kommentare

Stadionerlebnisse posten, selbst nach Videos oder Infos schauen – die wachsende Nachfrage an Angeboten im „Netz“ hat den Datenverbrauch weltweit exponentiell ansteigen lassen. Dafür braucht es die passende Infrastruktur. Besonders dann, wenn viele Menschen gleichzeitig online sein wollen.

Stadionerlebnisse wie hier im Fanclub mit Coach Helm und Co. können bestmöglich übermittelt ...
Stadionerlebnisse wie hier im Fanclub mit Coach Helm und Co. können bestmöglich übermittelt werden.(Bild: Raimund Nics)

Das weiß auch Austria-Vorstand Harald Zagiczek. „Ein Fußballverein sollte heutzutage einerseits dafür sorgen, dass die Fans im Stadion und zuhause das bestmögliche Sporterlebnis haben. Andererseits aber vor allem auch dafür, dass während der Spiele die vielen digitalisierten Prozesse wie Ticketing oder bargeldloses Bezahlen reibungslos funktionieren“, betont er. „Um das alles sicherzustellen, braucht ein Stadion ein belastbares WLAN-Netzwerk, das auch bei maximaler Auslastung alle Services abdecken kann.“

Dobretsberger, Hongjie, Zagiczek, Nowak, Löschnigg und Qi mit einem AirEngine Access Point.
Dobretsberger, Hongjie, Zagiczek, Nowak, Löschnigg und Qi mit einem AirEngine Access Point.(Bild: Huawei/Catharina Rieder)

Die Generali-Arena hat nun das beste in ganz Europa. Mit Technologiepartner Huawei und der Medialine AG installierten die Veilchen die violette Arena vollständig mit WiFi-7, dem modernsten WLAN-Standard. Dafür wurden hunderte Access Points im Stadion verbaut. „Es ist das erste in ganz Europa, dessen Netzwerk vollständig mit WiFi-7-Technologie betrieben wird“, sagt Michael Nowak, Sprecher von Huawei Austria. „Ein Meilenstein und Vorzeigeprojekt in Sachen Digitalisierung.“

Auch den Dauerjubel von Austrias Frauen kann man nun schnellstmöglich versenden.
Auch den Dauerjubel von Austrias Frauen kann man nun schnellstmöglich versenden.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts sorgte die Medialine AG. „Die aktuelle Lösung schafft eine Infrastruktur, die selbst unter Spitzenlasten höchste Stabilität und Geschwindigkeit bietet“, so Medialine-Vorstand Markus Löschnigg. „Das System ermöglicht Anwendungen, die mit älteren Standards schlicht nicht machbar wären.“ Im gesamten Stadion gibt‘s mehrere hundert Huawei „AirEngine“ Access Points und „CloudEngine“ Multi-Giga-Switches, um WiFi-7 zu ermöglichen.

Stärkung des Fan-Erlebnisses

Für Johannes Dobretsberger, Head of Marketing bei der Austria, gilt in einer Phase, in der die violetten Zuschauerzahlen steigen und digitale Services immer wichtiger werden: „Der vollständige WiFi-7-Ausbau der Generali-Arena und die neue Infrastruktur ermöglichen stabile Abläufe bei vollem Haus und stärken unser digitales Fan-Erlebnis.“

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.204 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
130.577 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
126.463 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
747 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Sport
Austria digital top
Hier ist Violett schon an Europas Spitze
Was Rapid erwartet ...
Mini-Haaland, Drohnen und Trainer auf der „Flucht“
Boom hält weiter an
„2014 kannte in Österreich diesen Sport keiner“
Krone Plus Logo
Bytyqi über Ex-Trainer
„Guardiola öffnet dir immer wieder die Augen“
Spektakuläres Finale
Hyrox-Fieber! „Bin an meine Grenzen gekommen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf