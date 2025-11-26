Hier ist Violett schon an Europas Spitze

Das weiß auch Austria-Vorstand Harald Zagiczek. „Ein Fußballverein sollte heutzutage einerseits dafür sorgen, dass die Fans im Stadion und zuhause das bestmögliche Sporterlebnis haben. Andererseits aber vor allem auch dafür, dass während der Spiele die vielen digitalisierten Prozesse wie Ticketing oder bargeldloses Bezahlen reibungslos funktionieren“, betont er. „Um das alles sicherzustellen, braucht ein Stadion ein belastbares WLAN-Netzwerk, das auch bei maximaler Auslastung alle Services abdecken kann.“