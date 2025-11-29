Backspaß ist auch mit Nussallergie möglich

Genuss ohne Risiko: Nuss-Allergiker müssen auf köstliche Weihnachtsbäckerei nicht gänzlich verzichten. Hier finden Sie drei sichere Rezepte, die auch ohne Nüsse schmecken.
Wichtig: Selbst Spuren von Nüssen können Beschwerden auslösen – daher ist beim Backen sorgfältige Hygiene entscheidend. Beachten Sie folgende Tipps:
Hier ein paar Rezepte für sicheren Genuss:
Nussfreie Vanillekipferl
250 g Mehl
80 g Kokosraspel
70 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
200 g kalte Butter
Staubzucker und Vanillezucker zum Wälzen
Alle Zutaten zu einem Mürbeteig verkneten. 30 Min. kühlstellen. Kipferl formen, auf Backpapier legen und bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) ca. 10-12 Min. backen. Noch warm in Vanille-Staubzucker wälzen.
Zimtsterne
3 Eiweiß
250 g Staubzucker
1 TL Zimt
200 g gemahlene Haferflocken
1 TL Zitronensaft
Eiweiß steif schlagen, Staubzucker einrieseln lassen. Etwas Eischnee für die Glasur abnehmen. Rest mit Zimt und gemahlenen Haferflocken vermischen. Den Teig ausrollen (zwischen Folie), Sterne ausstechen. Mit dem restlichen Eischnee bestreichen. Bei 150 °C ca. 12-15 Min. backen.
Kokosmakronen
3 Eiweiß
150 g Zucker
200 g Kokosraspel
1 TL Vanillezucker
Eiweiß steif schlagen, Zucker und Vanillezucker einrieseln lassen. Kokosraspel unterheben. Mit zwei Teelöffeln kleine Häufchen auf Backpapier setzen. Bei 160 °C ca. 15 Min. backen.
