Weichnachtskekse

Backspaß ist auch mit Nussallergie möglich

Gesund
29.11.2025 13:00
Allergiker sollten beim Backen besonders vorsichtig sein.
Allergiker sollten beim Backen besonders vorsichtig sein.(Bild: stock.adobe.com null)

Genuss ohne Risiko: Nuss-Allergiker müssen auf köstliche Weihnachtsbäckerei nicht gänzlich verzichten. Hier finden Sie drei sichere Rezepte, die auch ohne Nüsse schmecken.

Wichtig: Selbst Spuren von Nüssen können Beschwerden auslösen – daher ist beim Backen sorgfältige Hygiene entscheidend. Beachten Sie folgende Tipps:

  •  Alle Geräte gründlich reinigen – besonders Rührschüsseln, Schneebesen, Backformen und Mixer.
  •  Zutaten für das Backen immer getrennt lagern – damit keine Kontamination durch Mehl- oder Zuckerverpackungen entsteht.
  •  Neue oder separat gekennzeichnete Backformen verwenden, wenn häufig mit Nüssen gearbeitet wird.
  •  Zutatenlisten genau lesen – viele Schokoladen, Aufstriche oder Dekore können Spuren von Nüssen enthalten.
  • Als Alternative eignen sich etwa gemahlene Haferflocken, Sonnenblumenkerne oder Kokosraspeln.

Hier ein paar Rezepte für sicheren Genuss:

Nussfreie Vanillekipferl

250 g Mehl

80 g Kokosraspel

70 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

200 g kalte Butter

Staubzucker und Vanillezucker zum Wälzen

Alle Zutaten zu einem Mürbeteig verkneten. 30 Min. kühlstellen. Kipferl formen, auf Backpapier legen und bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) ca. 10-12 Min. backen. Noch warm in Vanille-Staubzucker wälzen.

Zimtsterne

3 Eiweiß

250 g Staubzucker

1 TL Zimt

200 g gemahlene Haferflocken

1 TL Zitronensaft

Eiweiß steif schlagen, Staubzucker einrieseln lassen. Etwas Eischnee für die Glasur abnehmen. Rest mit Zimt und gemahlenen Haferflocken vermischen. Den Teig ausrollen (zwischen Folie), Sterne ausstechen. Mit dem restlichen Eischnee bestreichen. Bei 150 °C ca. 12-15 Min. backen.

Kokosmakronen

3 Eiweiß

150 g Zucker

200 g Kokosraspel

1 TL Vanillezucker

Eiweiß steif schlagen, Zucker und Vanillezucker einrieseln lassen. Kokosraspel unterheben. Mit zwei Teelöffeln kleine Häufchen auf Backpapier setzen. Bei 160 °C ca. 15 Min. backen.

