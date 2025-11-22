After the end: what happens next at the Schellhorn Hotel

"Not everything in life always goes according to plan" - this is probably how Felix Schellhorn looks back on the past few years. The chef, artist and son of State Secretary Sepp Schellhorn (NEOS) returned to the family business in Goldegg two years ago. With his young and cheeky style of cooking, the 32-year-old has turned the romantic and sleepy Seehof around. Now he is surprisingly turning his back on the four-star establishment.