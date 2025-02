Höchststrafe für Ex-Salzburger Karim Adeyemi

„Bis Montag kann alles passieren“

Gut möglich, dass Dortmund im laufenden Transferfenster noch nachrüstet, Sportdirektor Sebastian Kehl meinte zuletzt: „Im Vertrauen mit dieser Mannschaft werden wir uns überlegen, ob wir uns noch ein, zwei Impulse setzen können – dann werden wir das tun.“ Auch Abgänge seien nicht auszuschließen. „Bis Montag kann alles passieren, deshalb will ich das nicht ausschließen. Mal sehen, was passiert“, so Kehl. Muss etwa auch Adeyemi um seine Rolle zittern?