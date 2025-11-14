Polizei forschte internationale Schlepperbande aus

Die Bande soll mindestens 23 Fahrerinnen und Fahrer angeworben haben, gegen die separat ermittelt wird. Sie hätte mindestens 4,1 Millionen Euro Schleuserlohn kassiert und könnte auch in Verbindung mit einer tödlichen Schlepperfahrt im Juli 2023 in Sachsen stehen, hieß es. Damals hatte sich ein Fahrzeug überschlagen, eine 44-jährige Frau kam ums Leben. Sieben weitere Menschen wurden verletzt, zum Teil schwer. Das Landgericht Dresden verurteilte den Fahrer im vergangenen Jahr wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Ein Helfer erhielt drei Jahre Haft.