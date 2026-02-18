„Die Landarztpraxis“-Star Thorsten Hamer gestorben

Trauer um Thorsten Hamer: Der Star aus der beliebten Vorabendserie „Die Landarztpraxis“ ist bereits Anfang Februar im Alter von nur 43 Jahren verstorben, wie Joyn am Mittwoch bestätigte.
„Wir trauern um Thorsten Hamer“, teilte Joyn auf seinem Instagram-Profil zu einem Foto des Schauspielers mit.
Und weiter: „Thorsten spielte über zwei Staffeln den liebenswerten Koch Matti in ,Die Landarztpraxis‘ und starb viel zu früh. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe sanft, lieber Thorsten.“ Die Hintergründe zum Tod des Schauspielers sind noch unbekannt.
Als warmherziger Koch Matthias „Matti“ Steininger begeisterte Hamer in der zweiten und dritten Staffel der Sat1-Serie seine Fans begeistert. In mehr als 150 Folgen stand er als Küchenprofi in der „Alten Post“ am Herd und avancierte schnell zum Serien-Liebling.
Kochkurs für Serien-Rolle
Im Interview mit Joyn verriet Hamer im letzten Jahr, dass er sich auf seine Serien-Rolle akribisch vorbereitet hatte. „Zuallererst habe ich einen Kochkurs gemacht, um gut mit den Materialien eines Kochs umgehen zu können.“
Seine Rolle habe ihn von Anfang an gefallen, wie er weiter erklärte: „Gereizt hat mich vor allem das starke Ensemble, die Geschichten, die erzählt werden, und natürlich die Rolle, die mir dort zugedacht ist.“
Doch Hamer war längst nicht nur für seine Rolle in „Die Landarztpraxis bekannt. Er spielte unter anderem auch in den ZDF-Formaten „Notruf Hafenkante“ und „SOKO Wismar“ mit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.