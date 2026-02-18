Vorteilswelt
Wurde nur 43 Jahre alt

„Die Landarztpraxis“-Star Thorsten Hamer gestorben

Society International
18.02.2026 15:10
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trauer um Thorsten Hamer: Der Star aus der beliebten Vorabendserie „Die Landarztpraxis“ ist bereits Anfang Februar im Alter von nur 43 Jahren verstorben, wie Joyn am Mittwoch bestätigte.

0 Kommentare

„Wir trauern um Thorsten Hamer“, teilte Joyn auf seinem Instagram-Profil zu einem Foto des Schauspielers mit.

Und weiter: „Thorsten spielte über zwei Staffeln den liebenswerten Koch Matti in ,Die Landarztpraxis‘ und starb viel zu früh. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe sanft, lieber Thorsten.“ Die Hintergründe zum Tod des Schauspielers sind noch unbekannt.

Als warmherziger Koch Matthias „Matti“ Steininger begeisterte Hamer in der zweiten und dritten Staffel der Sat1-Serie seine Fans begeistert. In mehr als 150 Folgen stand er als Küchenprofi in der „Alten Post“ am Herd und avancierte schnell zum Serien-Liebling.

Kochkurs für Serien-Rolle
Im Interview mit Joyn verriet Hamer im letzten Jahr, dass er sich auf seine Serien-Rolle akribisch vorbereitet hatte. „Zuallererst habe ich einen Kochkurs gemacht, um gut mit den Materialien eines Kochs umgehen zu können.“

Seine Rolle habe ihn von Anfang an gefallen, wie er weiter erklärte: „Gereizt hat mich vor allem das starke Ensemble, die Geschichten, die erzählt werden, und natürlich die Rolle, die mir dort zugedacht ist.“

Lesen Sie auch:
Lambert Hamel war bekannt aus TV-Serien wie „Derrick“, „Der Alte“ und „Tatort“, stand aber auch ...
Im Alter von 85 Jahren
Deutscher Fernsehstar Lambert Hamel gestorben
17.02.2026

Doch Hamer war längst nicht nur für seine Rolle in „Die Landarztpraxis bekannt. Er spielte unter anderem auch in den ZDF-Formaten „Notruf Hafenkante“ und „SOKO Wismar“ mit.

Society International
18.02.2026 15:10
