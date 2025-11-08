How did you feel at the SOS Children’s Village, Ms. Hruska?

A bright, friendly apartment in Vienna-Donaustadt. Petra Hruska has set a coffee table with chocolate cake, and there are lots of old photos in front of her. They show "Pezi", as she was called as a little girl, in a white dress at her first communion, under a lit Christmas tree, dressed up as a witch at carnival and on the beach in Holland. "There's my mom," she beams, pointing to a blonde woman in a dirndl. It is her children's village mother Ursula Holubar.