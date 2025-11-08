Kardashian als TV-Anwältin? Einspruch, Euer Ehren!

Lady Gaga, Will Smith, Justin Timberlake – es gibt sie! Jene Stars, die sich auf dem zweiten Bildungsweg erfolgreich in der hohen Kunst der Schauspielerei entfalten konnten. Klar, dass nun also alle Augen auf Kim Kardashian gerichtet sind. Das ist sie bereits aus etlichen Staffeln von „Keeping Up with the Kardashians“ gewohnt, jener Reality-TV-Serie, die sie in bisher kaum da gewesene Sphären von Bekanntheit und Reichtum katapultiert hat. Und jetzt will sie als Anwältin in die TV-Geschichte eingehen. Das lässt sich natürlich wunderbar vermarkten, schließlich war ihr Papa Robert Kardashian nicht nur einer der Verteidiger im legendären Strafprozess gegen O. J. Simpson, Kim hat seit heuer auch selber ein abgeschlossenes Jus-Studium. Gemeinsam mit ihren 354 Millionen Followern auf Instagram sollte dem Serienerfolg von „All’s Fair“ also nichts im Weg stehen – wenn das Wörtchen wenn nicht wäre...