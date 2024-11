Simon Ammann offenbart: „Mir wurde alles zu viel“

Die mittlerweile 27-jährige Skisprung-Karriere und das Betriebswirtschaftsstudium unter einen Hut zu bekommen, habe ordentlich an Ammanns Kräften gezerrt. „Direkt in die Lernphase zu starten, war grenzwertig. Ich gehöre zu den Älteren und kann nicht mehr so viele Nachtschichten schieben wie die Jüngeren“, erinnert sich der Schweizer.