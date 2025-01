„Wird schwierig!“ Demütigung für Skisprung-Legende

Bekommt er noch eine Chance?

„Simon muss im Continental Cup weit nach vorne springen, sonst wird eine Rückkehr schwierig“, erklärte Cheftrainer Martin Künzle zuletzt. Allerdings konnte der 43-Jährige in der zweiten Skisprung-Liga nicht überzeugen. In Bischofshofen verpasste er die Qualifikation für den Finaldurchgang. Die Wettbewerbe in Klingenthal wurden abgesagt. Keine Argumente, um die Weltcup-Rückkehr zu rechtfertigen.