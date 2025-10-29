„Österreichs Kick hängt an der Infusionsflasche“

Rapid ist am Mittwoch im ÖFB-Cup (Ankick 20.30 Uhr) bei Zweitligist St. Pölten zum Aufstieg ins Viertelfinale verdammt – sonst bricht in Hütteldorf wieder Unruhe aus. Frenkie Schinkels fungierte beim SKN bereits als Spieler, Trainer und Sportdirektor, plauderte über das Duell und die vielen Baustellen im Land.
Zum ersten Mal seit 2016 ist die NV-Arena heute ausverkauft, hofft St. Pölten gegen Rapid vor 8000 Fans auf die große Sensation im Cup-Achtelfinale. Frenkie Schinkels war bei den Niederösterreichern Spieler, Trainer und Sportchef, brachte die Hütteldorfer wiederholt zu Fall. Vor dem Duell meint er über...
