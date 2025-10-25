Dank Mothl Mayer & Co.: „Österreich beneidet uns!“

Matthias Mayer und Co.! Kärntner Skiverband (LSVK) hat aktuell so viele Ex-Top-Athleten in offiziellen Funktionen wie kein anderer in Österreich. Und: Talent Carmen Spielberger schwärmt nach Aufstieg in den A-Kader von der „anderen Welt“.
Das kann sich sehen lassen! Oder wie es der Kärntner Landesskiverbandspräsident Dieter Mörtl ausdrückt: „Österreich beneidet uns!“
Was der LSVK-Boss meint? Seinen hochkarätigen Mitarbeiter-Stab! Denn kein anderer Landesskiverband kann mit so vielen ehemaligen Assen aufwarten:
„Da staunen auch oft andere Nationen, wenn wir im Europacup mit so einer Manpower daherkommen“, grinst Walder, der sich auch auf den Start des Schülercups (13. Dezember am Mölltaler Gletscher) freut.
„Will das auch schaffen“
Da machte einst auch Carmen Spielberger (23) ihre ersten Schwünge – und schaffte heuer den kometenhaften Sprung vom Landeskader in den A-Kader, wird im Weltcup ihre Chance kriegen.
„Ich war einen Monat in Chile im Trainingslager. Das ist eine andere Welt – plötzlich stehen Asse wie Conny Hütter neben dir, die du nur aus dem TV kennst. Dann hast du einen Service-Mann, Physiotherapeuten usw.! Jetzt will ich es so weit schaffen, wie so mancher im LSVK!“
