Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖSV-Stars im Verband

Dank Mothl Mayer & Co.: „Österreich beneidet uns!“

Kärnten
25.10.2025 09:57
Der Kärntner Verbandspräsident Dieter Mörtl.
Der Kärntner Verbandspräsident Dieter Mörtl.(Bild: GEPA)

Matthias Mayer und Co.! Kärntner Skiverband (LSVK) hat aktuell so viele Ex-Top-Athleten in offiziellen Funktionen wie kein anderer in Österreich. Und: Talent Carmen Spielberger schwärmt nach Aufstieg in den A-Kader von der „anderen Welt“.

0 Kommentare

Das kann sich sehen lassen! Oder wie es der Kärntner Landesskiverbandspräsident Dieter Mörtl ausdrückt: „Österreich beneidet uns!“

Geballte LSVK-Power! Christian Walder, Carmen Thalmann, Dieter Mörtl, Carmen Spielberger, Talent ...
Geballte LSVK-Power! Christian Walder, Carmen Thalmann, Dieter Mörtl, Carmen Spielberger, Talent Luca Stocker und Hanno Douschan (v. li.).(Bild: Kuess Josef)

Was der LSVK-Boss meint? Seinen hochkarätigen Mitarbeiter-Stab! Denn kein anderer Landesskiverband kann mit so vielen ehemaligen Assen aufwarten:

  • So fungiert Christian Walder (34) seit heuer (neben seinem Job als Streifenpolizist) als Sportlicher Leiter. Der Fresacher war Weltcup-Fahrer, holte einmal Rang drei im Super-G.
  • An seiner Seite steht mit Ex-Slalomspezialistin Carmen Thalmann (36) die Team-Weltmeisterin von 2013 als hauptberufliche Schüler-Trainerin.
  • Neben Nachwuchstrainer Heli Mayer (Olympia-Silber 1988 im Super-G) hat auch sein Sohnemann und dreifacher Olympiasieger Matthias Mayer (35) das Amt des Vizepräsidenten inne!
(Bild: Christof Birbaumer)
  • Als Draufgabe heißt der LSVK-Generalsekretär auch noch Hanno Douschan – seines Zeichens Vizeweltmeister 2019 im Snowboardcross.

„Da staunen auch oft andere Nationen, wenn wir im Europacup mit so einer Manpower daherkommen“, grinst Walder, der sich auch auf den Start des Schülercups (13. Dezember am Mölltaler Gletscher) freut.

Carmen Spielberger
Carmen Spielberger(Bild: GEPA)

„Will das auch schaffen“
Da machte einst auch Carmen Spielberger (23) ihre ersten Schwünge – und schaffte heuer den kometenhaften Sprung vom Landeskader in den A-Kader, wird im Weltcup ihre Chance kriegen.

Lesen Sie auch:
Christian Walder und Stephanie Venier konzentrieren sich jetzt voll und ganz aufs Familienleben.
Bald-Papa hört auf
Schlussstrich! Walder „will kein Invalide sein“
16.10.2025

„Ich war einen Monat in Chile im Trainingslager. Das ist eine andere Welt – plötzlich stehen Asse wie Conny Hütter neben dir, die du nur aus dem TV kennst. Dann hast du einen Service-Mann, Physiotherapeuten usw.! Jetzt will ich es so weit schaffen, wie so mancher im LSVK!“

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
248.547 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.417 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Ski Alpin
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
192.982 mal gelesen
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.
Mehr Kärnten
Herzensverein 2025
Bowling-Verein will „Licht in die Herzen“ bringen
ÖSV-Stars im Verband
Dank Mothl Mayer & Co.: „Österreich beneidet uns!“
Nur noch 50 Tage
Koralmbahn: 168.000 Tickets in 24 Stunden verkauft
Krone Plus Logo
Bluttaten in Kärnten
Jung, männlich, bewaffnet: Messer in Kopf gerammt
Bundesliga im Ticker
LASK gegen den Grazer AK – ab 17 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf