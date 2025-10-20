Dukes und Gunners fixieren jeweils 4. Sieg!

Die Klosterneuburg Dukes und die Oberwart Gunners sind an der Tabellenspitze der Basketball-Männer-Superliga auch nach der 5. Runde des Grunddurchganges im Gleichschritt unterwegs!
Die Niederösterreicher setzten sich am Sonntag bei den Traiskirchen Lions mit 100:89 (51:53) durch und sicherten sich genauso den 4. Sieg wie die Burgenländer, die gegen die Kapfenberg Bulls mit 93:88 (57:45) die Oberhand behielten.
Der Schlager BC Vienna gegen Flyers Wels folgt am Montag.
