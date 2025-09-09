Spears-Villa völlig im Chaos: Hundekot auf Böden!

Pop-Prinzessin Britney Spears (43) sorgt wieder für Schlagzeilen – diesmal nicht wegen ihrer wilden Tanzvideos, sondern wegen der verwahrlosten Zustände in ihrer Villa in Los Angeles. Auf den Böden soll Hundekot liegen.
Insider berichten, dass das Zuhause der „Toxic“-Ikone mittlerweile „mehr Hundetoilette als Traumhaus“ sei. Überall soll es nach Hundekot riechen, die Böden seien verdreckt, das Chaos unübersehbar.
„Niemand greift ein“
„Sie steckt gerade in einer Episode, wie wir sie schon öfter erlebt haben“, verriet ein Vertrauter. „Es wird genau beobachtet, aber niemand greift wirklich ein.“ Auch ihre Familie ist in Alarmstimmung: „Britney geht es gar nicht gut. Wir haben Angst um ihre Zukunft“, so ein Insider.
Erst kürzlich verstörte Britney ihre Fans mit einem wirren Tanzvideo, in dem auf dem Boden tatsächlich dunkle Flecken zu sehen waren. Ob es sich dabei wirklich um Hundehaufen handelte, ist unklar – doch die Bilder sprechen Bände.
Entblößter Po in öffentlichem Restaurant-WC
Und nicht nur in ihrem Zuhause produziert Spears Selfie-Videos, die für Stirnrunzeln sorgen. Gerade postete sie ein Video, in dem sie in einem
öffentlichen Restaurant-WC in einem schwarzen Lingerie-Kleid tanzt und ihren Po entblößt.
Sie mache ihre eigene Girlparty, um einem schrecklichen Typen bei einem Sushi-Date zu entkommen, so ihre Erklärung.
Sie schrieb Popgeschichte – und brach zusammen
Britney Spears zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Popgeschichte. Mit Hits wie „…Baby One More Time“ und „Toxic“ prägte sie ganze Generationen und verkaufte weltweit über 100 Millionen Tonträger. Doch hinter der glitzernden Fassade verlief ihr Leben oft turbulent.
Im Jahr 2008 übernahm ihr Vater Jamie Spears die Vormundschaft über die damals 26-jährige Musikerin, nachdem sie aufgrund schwerer privater und beruflicher Krisen einen psychischen Zusammenbruch erlitten hatte. Von da an kontrollierte er fast sämtliche Aspekte ihres Lebens – von ihren Finanzen über ihre medizinische Versorgung bis hin zu beruflichen Entscheidungen.
13 Jahre unter Vormundschaft
Mehr als 13 Jahre lebte Spears unter dieser Vormundschaft, bevor ihr Mitte November 2021 nach einem langjährigen und öffentlich ausgetragenen Rechtsstreit endlich die Freiheit zurückgegeben wurde. Das Gericht in Los Angeles sprach sie von der Vormundschaft frei – ein historischer Moment, den Millionen Fans weltweit unter dem Motto der „#FreeBritney“-Bewegung gefeiert hatten.
Kommentare
