Spears-Villa völlig im Chaos: Hundekot auf Böden!

„Niemand greift ein“

„Sie steckt gerade in einer Episode, wie wir sie schon öfter erlebt haben“, verriet ein Vertrauter. „Es wird genau beobachtet, aber niemand greift wirklich ein.“ Auch ihre Familie ist in Alarmstimmung: „Britney geht es gar nicht gut. Wir haben Angst um ihre Zukunft“, so ein Insider.