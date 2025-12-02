Flick erklärt emotionale Bank-Szene mit Raphinha

„Es ist schon seltsam“

So bezeichnete die spanische „Marca“ die Situation gar als „ein besorgniserregendes Gespräch. Das harte Bild, das Flick vor den Kameras hinterlässt, gibt Anlass zur Sorge um die Zukunft der katalanischen Mannschaft.“ Flick dazu: „Es ist schon seltsam, welches Bild von mir nach dem Spiel in der Öffentlichkeit kursierte. Ich weiß nicht, wer diese Kommentare ins Rollen gebracht hat. Aber mir geht es gut, und ich bin bereit für alles, was der Verein von mir verlangt. Ich bin sehr froh, hier zu sein.“