Eishallen-Diebstähle: Polizei fasst Verdächtigen

Eine Serie von Diebstählen in der Eishalle Klagenfurt hat nun offenbar ein Ende gefunden: Im Zeitraum zwischen September und Oktober wurde in der Klagenfurter Eishalle aus den Kabinen der Hobby-Sportler Bargeld gestohlen. Nach intensiven Ermittlungen der Polizei wurde am Montag eine Hausdurchsuchung bei einem 34-jährigen Klagenfurter erwirkt.