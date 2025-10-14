Mit der Leidenschaft zum Käse und Mut investiert

Seinen Bauernhof vergrößert und den Schritt in die Käseproduktion gewagt hat Andre Köfer (22). Auf welches Standbein er dennoch nie verzichten würde, erzählt er der „Krone“.
Jung und voller Elan. Andre Köfer betreibt gemeinsam mit seiner Familie den Windischhof in Velden. Der 22-Jährige hat sich mit einer eigenen Käserei wohl einen Traum erfüllt. „Ich esse selber gerne Käse und habe mir überlegt, dass ich Milch von unseren Kühen auch bei mir am Hof veredeln könnte“, erzählt der Landwirt, dessen Idee nicht lange nur eine Überlegung blieb, sondern in die Tat umgesetzt wurde. „Denn es war alles vorhanden. 2020 haben wir mit der Käseherstellung begonnen. In der Buschenschank meines Opas. Die Räume waren gegeben, 2021 haben wir die Hofkäserei errichtet.“
Seither werden Weichkäse, Joghurt, Camembert, Schnitt- und Hartkäsesorten aus der Milch von 40 Kühen produziert. „Unsere Jersey-Kühe liefern uns 300.000 Liter Milch im Jahr, davon werden 70.000 verarbeitet. Der Rest geht zur Molkerei.“
Aber auch in das Zuhause der Kühe wurde investiert. „Wir haben den Laufstall erweitert, Außenliegeboxen errichtet.“ Den Schritt in die Automatisierung gewagt zu haben, bereut Andre keinesfalls: „Die Kühe werden mittels Roboter gemolken. Es ist eigentlich der gesamte Stall automatisiert. Außer die Fütterung. Aber das nimmt uns extrem viel Arbeit ab, wir können uns so mehr auf die Käserei konzentrieren.“
Auf die Milchlieferung möchte Köfer nicht verzichten. „Das sind sichere Abnehmer – Vor allem im Falle eines Urlaubs, oder eines Krankenstandes. Der Druck fällt weg“, so Köfer, der auch Mais, Getreide auf seinen Äckern anbaut.
