Mit der Leidenschaft zum Käse und Mut investiert

Jung und voller Elan. Andre Köfer betreibt gemeinsam mit seiner Familie den Windischhof in Velden. Der 22-Jährige hat sich mit einer eigenen Käserei wohl einen Traum erfüllt. „Ich esse selber gerne Käse und habe mir überlegt, dass ich Milch von unseren Kühen auch bei mir am Hof veredeln könnte“, erzählt der Landwirt, dessen Idee nicht lange nur eine Überlegung blieb, sondern in die Tat umgesetzt wurde. „Denn es war alles vorhanden. 2020 haben wir mit der Käseherstellung begonnen. In der Buschenschank meines Opas. Die Räume waren gegeben, 2021 haben wir die Hofkäserei errichtet.“