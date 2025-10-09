Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge vor Schließung

Wieder Aufregung um Geburtenstation in Hartberg

Steiermark
09.10.2025 18:00
Am LKH Hartberg ist wieder einmal die Zukunft der Geburtenstation großes Thema.
Am LKH Hartberg ist wieder einmal die Zukunft der Geburtenstation großes Thema.(Bild: Pail Sepp)

Die Gerüchteküche in der Oststeiermark brodelt: Von Personaleinsparungen als Anfang vom Ende der Geburtenstation am LKH Hartberg ist da zu hören. Es ist nicht das erste Mal, dass hinter der Zukunft der Abteilung ein Fragezeichen steht.

0 Kommentare

Bereits 2023 stand die Geburtenstation im LKH Hartberg wegen der immer dünner werdenden Personaldecke vor dem Aus. Erst massive Proteste der Bevölkerung mit einer Petition mit 20.000 Unterschriften konnten die Politik zu einem Umdenken bewegen. Der damalige Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) persönlich gab damals eine Standortgarantie ab. 

Doch nun gibt‘s wieder Aufregung in der Oststeiermark, machen neue Gerüchte die Runde: Künftig soll nur noch eine Hebamme Nachtdienst versehen – dazu müsse etwa der reduzierte Pflegedienst in der Nacht auch noch Portiertätigkeiten ausüben. Viele sehen damit schon das Ende der Abteilung eingeläutet. „Es stimmt, dass aufgrund der stark gesunkenen Geburtenzahlen von im Schnitt weniger als einer Geburt pro Nacht ab Jänner 2026 nur eine Hebamme im Kreißsaal Dienst haben wird – eine weitere wird aber in Rufbereitschaft sein“, heißt es seitens des Spitalsbetreibers Kages.

Lesen Sie auch:
Klares Versprechen
Drexler: „Geburtenstation Hartberg ist gesichert!“
19.09.2023

Geburtenzahl laut Kages rückläufig
Die Geburtenzahl in Hartberg sei zuletzt eben nachhaltig von mehr als 1000 auf unter 600 pro Jahr gesunken. „Zudem wurde eine risikoadaptierte Geburtshilfe eingeführt.“ Risikoreiche Geburten werden also nicht mehr in Hartberg, sondern in größeren Zentren durchgeführt. Der Pflegebereich wurde aber nicht reduziert, hält man bei der Kages fest – und auch Portierdienste müssen nicht übernommen werden.

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP)
Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP)(Bild: Jauschowetz Christian)

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) sagte auf „Krone“-Anfrage außerdem, dass die Zukunft der Abteilung zumindest bis 2030 gesichert sei. Fix ist jedenfalls: Im November wird in Hartberg eine Kassenordination für Gynäkologie im LKH eröffnet, ebenso in Rottenmann. Und im LKH Deutschlandsberg wird, ebenfalls noch heuer, ein Kassenkinderarzt integriert.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
136.398 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
133.033 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
107.485 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1346 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1207 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1175 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf