Wieder Aufregung um Geburtenstation in Hartberg

Doch nun gibt‘s wieder Aufregung in der Oststeiermark, machen neue Gerüchte die Runde: Künftig soll nur noch eine Hebamme Nachtdienst versehen – dazu müsse etwa der reduzierte Pflegedienst in der Nacht auch noch Portiertätigkeiten ausüben. Viele sehen damit schon das Ende der Abteilung eingeläutet. „Es stimmt, dass aufgrund der stark gesunkenen Geburtenzahlen von im Schnitt weniger als einer Geburt pro Nacht ab Jänner 2026 nur eine Hebamme im Kreißsaal Dienst haben wird – eine weitere wird aber in Rufbereitschaft sein“, heißt es seitens des Spitalsbetreibers Kages.