Asyl- und Gesundheitsstreit erhitzt die Gemüter

Gesundheitsreferentin: „Das ist ein Märchen!“

Das ließ sich Beate Prettner nicht ohne Widerworte bieten und ging auf ein paar Kritikpunkte von Angerer und FP-Gesundheitssprecher Christoph Staudacher ein: „Dass es unbesetzte Kassenstellen gäbe, ist ein Märchen! Alle Kassenstellen in Kärnten sind besetzt! Krankenanstalten werden vor Ort mit Übergangsbetten ausgestattet, um den Bedarf zu decken.“ Und die geplanten Primärversorgungseinheiten würden das Gesundheitssystem in neue Dimensionen bringen: „Auch im niedergelassenen Bereich wird laut diesem RSG sehr viel passieren und darauf bin ich sehr stolz!“, verteidigt sich die Gesundheitslandesrätin. Prettner hatte außerdem noch ein Ass im Ärmel: Denn laut der Landesrätin sei der für Montag angekündigte Ärztestreik in Kärnten abgesagt worden.