Asyl- und Gesundheitsstreit erhitzt die Gemüter

Die Gesundheitsversorgung in Kärnten und die geforderten Schließungen von mehreren Asylunterkünften sorgten in der ersten Landtagssitzung nach der Sommerpause für hitzige Diskussionen.
Seine letzte Sitzung begann für Landtagspräsident Reinhart Rohr mit einer Petitionsübergabe aus Weitensfeld, wo über 600 Unterschriften für die Schließung der Asylunterkunft „Bärenwirt“ gesammelt wurden – passend zu den Tagesordnungspunkten für die Sitzung am Donnerstag. Denn nach dem schrecklichen Attentat im Februar in Villach durch einen Syrer (23) hatten die Freiheitlichen die Schließung mehrerer Unterkünfte für Asylanten und Asylwerber beantragt.
Zuvor ging es in der Aktuellen Stunde aber um die Gesundheitsversorgung in Kärnten. FP-Chef Erwin Angerer kritisierte schon im Vorfeld der Sitzung, dass der Regionale Strukturplan Gesundheit (RSG) 2030 nicht – wie von allen Parteien im vergangenen November beschlossen – rechtzeitig im Landtag behandelt worden ist. „Vertrauen in unserer Gesundheitsreferentin haben wir schon lange nicht mehr“, so Angerer: „Sie sind die nächste Kandidatin für eine Ablöse, das ist schon längst überfällig!“
Gesundheitsreferentin: „Das ist ein Märchen!“
Das ließ sich Beate Prettner nicht ohne Widerworte bieten und ging auf ein paar Kritikpunkte von Angerer und FP-Gesundheitssprecher Christoph Staudacher ein: „Dass es unbesetzte Kassenstellen gäbe, ist ein Märchen! Alle Kassenstellen in Kärnten sind besetzt! Krankenanstalten werden vor Ort mit Übergangsbetten ausgestattet, um den Bedarf zu decken.“ Und die geplanten Primärversorgungseinheiten würden das Gesundheitssystem in neue Dimensionen bringen: „Auch im niedergelassenen Bereich wird laut diesem RSG sehr viel passieren und darauf bin ich sehr stolz!“, verteidigt sich die Gesundheitslandesrätin. Prettner hatte außerdem noch ein Ass im Ärmel: Denn laut der Landesrätin sei der für Montag angekündigte Ärztestreik in Kärnten abgesagt worden.
ÖVP‑Klubobmann Markus Malle schlug in dieselbe Kerbe wie der Koalitionspartner SPÖ: „Die Idee des RSG 2030 ist ja, dass sich alle rechtzeitig auf Veränderungen einstellen können.“ Die Österreichische Gesundheitskasse wolle ihre Angebote ausbauen, dies würde aber Anpassungen in den Krankenhäusern erfordern. „Gerade die Versorgung in den Spitalsambulanzen ist die teuerste Form der Behandlung“, erklärte Malle, dass viele Patienten auf Ambulanzen ausweichen, weil sie keine Termine bei niedergelassenen Ärzten erhalten. Als Beispiel nannte er die Erstversorgungsambulanz vor dem Landeskrankenhaus Villach, in der laut seinen Angaben neun von zehn Fällen außerhalb des Krankenhauses – eben in der Erstversorgungsambulanz – behandelt werden können. „Das Gesundheitssystem braucht keine emotionale Panikmache zu parteipolitischen Zwecken, sondern verantwortungsvolle politische Vertreter, die für eine treffsichere Gesundheitsversorgung in Kärnten einstehen!“
Harte Kritik zwischen „ein paar Lichtblicken“
Deutliche Kritik kam andererseits von Team‑Kärnten‑Klubobmann Gerhard Köfer. Er sprach von einer „immensen Systemkrise“, die bei den Bürgerinnen und Bürgern längst angekommen sei. Hausärztliche Bereitschaftsdienste seien kaum noch vorhanden, Betten würden abgebaut, und Arzttermine seien zur Lotterie geworden. Wer hier spare, gefährde im Extremfall Menschenleben, warnte er. Köfer sah zwar Lichtblicke wie den Ausbau der Erstversorgung und die Stärkung der Kinderheilkunde in Spittal an der Drau, kritisierte aber zugleich den gleichzeitigen Abbau von Betten. Die Gesundheitsversorgung dürfe kein politischer Zankapfel sein, sagte er, und konstatierte: „Wir haben ein Krankheitssystem, kein Gesundheitssystem.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.