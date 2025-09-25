Vorteilswelt
Laut Insidern:

Intel wirbt auch bei Apple um Investitionen

Web
25.09.2025 07:10
Apple war lange Zeit Großkunde von Intel, wechselte vor einigen Jahren mit wichtigen Chips ...
Apple war lange Zeit Großkunde von Intel, wechselte vor einigen Jahren mit wichtigen Chips seiner Geräte jedoch zu selbst designten Halbleitern.

Intel ist offenbar weiter auf der Suche nach prominenter Unterstützung seines Umbaukurses. Nachdem der schlingernde US-Chipkonzern in der vergangenen Woche die Zusage des KI-Chipriesen Nvidia für ein Investment von fünf Milliarden Dollar (4,24 Mrd. Euro) bekommen hatte, soll Intel nun auch beim Elektronikkonzern Apple vorgesprochen haben.

Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. In den frühen Gesprächen sei es um eine weitere Unterstützung des kriselnden Unternehmens nach dem Einstieg der US-Regierung gegangen. Intel habe zudem weitere Unternehmen angesprochen.

Apple war lange Zeit Großkunde von Intel, wechselte vor einigen Jahren mit wichtigen Chips seiner Geräte jedoch zu selbst designten Halbleitern, die der iPhone-Konzern vom Auftragsfertiger TSMC aus Taiwan herstellen lässt. Intel wollte die Informationen gegenüber Bloomberg nicht bestätigen, Apple war demnach zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Bei PC-Prozessoren gräbt der kleinere Rivale AMD Intel Marktanteile ab und auch ARM-Chips, wie ...
Regierung steigt ein
Wie Intel vom Branchenprimus zum Sorgenkind wurde
23.08.2025

Chiphersteller verlor zunehmend an Bedeutung
Intel war einst eine führende Kraft in der Chipindustrie. Doch in den vergangenen Jahren verlor der Konzern zunehmend an Bedeutung. Smartphones und die meisten Tablets laufen mit Technologie des Chipentwicklers Arm. Bei Künstlicher Intelligenz kommt niemand an Nvidia heran. Der Plan von Intel ist, verstärkt zum Auftragsfertiger für andere Chipfirmen zu werden – doch bisher zögern potenzielle Kunden. Die ambitionierten Pläne zum Bau neuer Fabriken wurden deshalb zurückgefahren. Unter anderem wurde das geplante Werk im deutschen Magdeburg gestrichen.

Die US-Regierung sicherte sich jüngst einen Anteil von rund zehn Prozent an Intel. Dafür dienten bereits im vergangenen Jahr zugesagte Milliarden-Subventionen als Kaufpreis. Intel sollte das Geld ursprünglich unentgeltlich als Unterstützung beim Bau neuer Fabriken in den USA bekommen. Aber US-Präsident Donald Trump wollte eine Gegenleistung dafür.

