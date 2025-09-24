Italien lästert schon über den „Krieg unter Armen“

Eigentlich traurig für die stolzen Roten. Teamchef Fred Vasseur spricht von einem Missverständnis. Tatsächlich ging es schon beim zweiten Saisonrennen in China mit den Streiterein los, als Leclerc Hamilton nur widerwillig vorbeiließ. Da hatte der Superstar noch gute Karten, weil er tags zuvor völlig überraschend den Sprint gewonnen hatte. Umgekehrt murrte „Sir“ Lewis in Miami. Damals ätzte er am Funk, ob er nicht auch gleich Carlos Sainz vorbeilassen sollte.