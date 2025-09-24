Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lachnummer Ferrari

Italien lästert schon über den „Krieg unter Armen“

Formel 1
24.09.2025 17:42
Zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton kriselt es, Italien ärgert es.
Zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton kriselt es, Italien ärgert es.(Bild: AFP/APA/Andrej ISAKOVIC)

Beim Grand Prix in Monza hatten die Kollegen von der italienischen Presse auf Nachfrage noch beteuert, dass die Tifosi noch Verständnis für Lewis Hamilton hätten. Doch der siebenfache Weltmeister zerrt immer deutlicher am Geduldsfahren. Nicht nur, weil er noch immer kein Podest einfuhr. Sondern weil er das fließend italienisch sprechende Ferrari-Eigengewächs Charles Leclerc, heuer schon fünfmal auf dem Stockerl, offenbar „schneidet“.

0 Kommentare

Als „Krieg unter Armen“ bezeichnet Luigi Perna von der „Gazzetta dello Sport“ die Spannungen zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Zuletzt hatte es in Baku gekriselt, weil der Brite zu spät auf das Kommando reagiert hatte, seinen Kollegen vor dem Ziel noch vorbeizulassen. Es ging nur um Platz acht.

Lewis Hamilton ließ Charles Leclerc in Baku nicht mehr vorbei
Lewis Hamilton ließ Charles Leclerc in Baku nicht mehr vorbei(Bild: EPA/ALI HAIDER)

Eigentlich traurig für die stolzen Roten. Teamchef Fred Vasseur spricht von einem Missverständnis. Tatsächlich ging es schon beim zweiten Saisonrennen in China mit den Streiterein los, als Leclerc Hamilton nur widerwillig vorbeiließ. Da hatte der Superstar noch gute Karten, weil er tags zuvor völlig überraschend den Sprint gewonnen hatte. Umgekehrt murrte „Sir“ Lewis in Miami. Damals ätzte er am Funk, ob er nicht auch gleich Carlos Sainz vorbeilassen sollte.

Viermal holte Charles Leclerc schon die Pole in Baku, diesmal nur Frust.
Viermal holte Charles Leclerc schon die Pole in Baku, diesmal nur Frust.(Bild: AFP/OZAN KOSE)

Red Bull schon im Nacken
Bei allen Querelen und Chaos scheint die Scuderia eines aus den Augen zu verlieren: Lachender Vierter der Konstrukteurs-Wertung ist Red Bull Racing, nur noch 14 Punkte fehlen auf Ferrari. Max Verstappen hat allein in den letzten drei Rennen 68 Zähler erobert, beide Ferrari im selben Zeitraum 26. Der Weltmeister aus Holland wechselt trotzdem vorübergehend zu den „Roten“: Am Samstag startet er erneut in der „Nürburgring Langstrecken Serie“, diesmal statt im Porsche GT4 im schnelleren Ferrari GT3.

Porträt von Stefan Burgstaller
Stefan Burgstaller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
237.249 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
193.502 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
173.631 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2022 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1836 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1648 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf