Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Debatte im Skispringen

Radikaler Ansatz! „Müssen auf Telemark verzichten“

Ski Nordisch
24.09.2025 16:57
Gehört die Telemark-Landung bald schon der Vergangenheit an?
Gehört die Telemark-Landung bald schon der Vergangenheit an?(Bild: GEPA)

Der ehemalige Skispringer Martin Schmitt hat sich in der aufflammenden Sicherheitsdebatte im Skispringer zu Wort gemeldet. Dabei fordert er die Athleten besser zu schützen und dabei auch radikale Änderungen ins Auge zu fassen. Sogar ein Bruch mit einer Tradition stellt der Deutsche in den Raum und fragt: „Ist der Telemark noch zeitgemäß?“

0 Kommentare

Die Generalprobe auf der Olympiaschanze in Predazzo ist vor allem von schweren Stürzen überschattet worden. Nicht nur die Saison von Eva Pinkelnig endete nach dem Sommer-Grand-Prix frühzeitig. Deshalb haben sich nun die Sicherheitsdebatten rund ums Skispringen wieder intensiviert.

Lesen Sie auch:
Dramatische Szenen nach dem Sturz von Eva Pinkelnig.
Kolleginnen reagieren
„Uns fehlen die Worte!“ Frust nach Pinkelnig-Drama
19.09.2025
Schwer verletzt
Bestätigt! Olympia-Traum für Pinkelnig geplatzt
19.09.2025

Die FIS hat bereits Änderungen an der Normalschanze angedeutet. Auch die Anzuggröße für die Frauen dürfte demnach wieder etwas vergrößert werden. Doch Ex-Skispringer Schmitt sieht tiefergehende Probleme hinter den Verletzungen. „Das Typische bei diesen Stürzen ist, dass nicht die Verletzungen wegen des Sturzes passieren, sondern der Sturz wegen der Verletzung“, betont der Deutsche im Podcast „Die Flugshow“. 

Tradition oder Gesundheit?
Was das genau bedeutet? „Es gibt den ersten Landekontakt und mit dem ersten Kontakt reißt sofort das Kreuzband oder gibt das Knie nach“, so Schmitt. Ein besonderer Risikofaktor sei dabei die traditionelle Telemark-Landung: „Die Charakteristik im Skispringen mit der Telemark-Landung ist eine sehr unnatürliche und ungünstige Haltung, um einen Landedruck, eine Maximalbelastung, abzufedern.“ 

Martin Schmitt
Martin Schmitt(Bild: GEPA)

Umstellungen bei Material hätten das Risiko durch diese Art der Landung zusätzlich verschärft. „Gepaart mit dem verwendeten Material wird der Sportler in eine Position gezwungen, die Kreuzbandverletzungen provoziert. Das Knie knickt nach innen und das lässt sich fast nicht vermeiden“, ist sich der zweimalige Gesamtweltcupsieger sicher.

Lesen Sie auch:
Haruka Kasai
Nach Pinkelnig und Co.
Olympiaschanze fordert drittes Kreuzbandriss-Opfer
22.09.2025

Deshalb stellt er eine radikale Änderung in Aussicht und wirf die Frage in den Raum: „Ist der Telemark noch zeitgemäß? Was wiegt höher? Tradition oder die Gesundheit der Athleten?“ Die Antwort schießt der Deutsche gleich nach: „Wenn man sagt, die Gesundheit der Athleten hat Vorrang, müsste man eigentlich genau genommen auf dieses Element verzichten!“ 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
237.249 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
193.502 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
173.631 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2022 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1836 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1648 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Ski Nordisch
Debatte im Skispringen
Radikaler Ansatz! „Müssen auf Telemark verzichten“
„Alles hat seine Zeit“
Seifriedsberger hört nach 13 Jahren auf!
Kampf ums Ticket
Bachlinger ist bereit für das Duell im Adlerhorst
Nach tragischem Tod
RTL schneidet Dahlmeier-Szene aus Fernsehshow
Skisprung-Schanze
Stürze haben nun wohl Auswirkungen auf Olympia

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf