Radikaler Ansatz! „Müssen auf Telemark verzichten“

Die FIS hat bereits Änderungen an der Normalschanze angedeutet. Auch die Anzuggröße für die Frauen dürfte demnach wieder etwas vergrößert werden. Doch Ex-Skispringer Schmitt sieht tiefergehende Probleme hinter den Verletzungen. „Das Typische bei diesen Stürzen ist, dass nicht die Verletzungen wegen des Sturzes passieren, sondern der Sturz wegen der Verletzung“, betont der Deutsche im Podcast „Die Flugshow“.