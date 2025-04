Federica Brignone zeigt Horror-Naht mit 42 Stichen

„Schritt für Schritt“

Allerdings ist unklar, wann das sein wird. Alles hänge davon ab, wie die Physiotherapie verlaufe und wie ihr Körper reagiere. „Schritt für Schritt. Als Erstes denke ich daran, wieder zu gehen und alles Weitere ergibt sich dann“, erklärte Brignone. Auf Ski zu stehen, werde in den nächsten vier bis fünf Monaten nicht möglich sein. Für Brignone wird es in jedem Fall ein Wettlauf mit der Zeit, um bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d‘Ampezzo am Start zu stehen. Diese beginnen am 6. Februar 2026.